Московское «Динамо» нанесло «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» нанесло «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе бело-голубых отличились Оскар Линдберг, Иван Игумнов, Вадим Шипачёв и Владимир Брюквин. У хозяев шайбы забросили Александр Горшков и Сергей Терещенко.

Для «Амура» это поражение стал шестым подряд со старта сезона.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет с «Сибирью», а «Амур» встретится с рижским «Динамо».

Ранее сообщалось, что хет-трик Миро Аалтонена помог СКА победить «Нефтехимик» в матче КХЛ.

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