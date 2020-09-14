«Спартак» попросил РФС разобрать судейство в матче с ЦСКА

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой разобрать некоторые решения арбитра Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
«Спартак» попросил РФС разобрать судейство в матче с ЦСКА
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«Мы просто попросили РФС разъяснить, это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасёва нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались», — цитирует Газизова ТАСС.

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:1. Теперь армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые располагаются на втором.

Ранее экс-арбитр Алексей Николаев выразил мнение, что Карасёв верно не удалил Вадима Карпова в начале матча со «Спартаком».

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