Экс-арбитр Николаев считает, что Карасёв верно не удалил Карпова в начале матча со «Спартаком»

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Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с нарушением защитника ЦСКА Вадима Карпова на нападающем «Спартака» Джордане Ларссоне в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-арбитр Николаев считает, что Карасёв верно не удалил Карпова в начале матча со «Спартаком»
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«Давайте посмотрим на позицию второго защитника ЦСКА — в данном случае это Щенников. Он мог вступить в борьбу в этой ситуации. И если бы не было Георгия, то можно было бы говорить о фоле последней надежды», — цитирует Николаева Sport24.

Кроме того, он отметил, что Ларссон в данном эпизоде отпустил мяч. Также эксперт считает, что в такой игре на первых минутах всегда лучше показать жёлтую карточку.

«Повторюсь: если не было бы Щенникова, то Карасёв показал бы красную», — добавил Николаев.

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:1. Теперь армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые располагаются на втором.

Ранее Николаев объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком».

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