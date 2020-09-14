Николаев объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»
- @pfc_cska
«Мы видим картинное падение защитника «Спартака». Но главное — бразилец сам ищет контакт и подгибает ноги. Инициатором контакта является Айртон. Это главный критерий того, почему не назначен пенальти», — цитирует Николаева Sport24.
При этом он считает, что главный арбитр встречи Сергей Карасёв мог и не показывать Айртону жёлтую карточку за симуляцию по итогам эпизода.
«Хотя в этом эпизоде жёлтая чётко даёт понять, что решение арбитра уверенное и правильное», — добавил Николаев.
ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:1. Теперь армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые располагаются на втором.
Ранее Илья Геркус выразил мнение, что «Спартак» заслужил поражение в матче с ЦСКА.