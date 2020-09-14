Геркус считает, что «Спартак» заслужил поражение в матче с ЦСКА

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком» (3:1).

«Игра была шикарной. Две классные команды, два классных тренера. Топ-голы и отличное, несмотря ни на что, судейство. Радуют такие игры, в России они редки. «Спартак» уступил по делу. План на игру в последнее время у них один — это атака в разнообразных проявлениях. Другой тактики нет. Проблемные позиции «Спартака» в центре и справа в обороне закрыты очень условно», — написал Геркус в Telegram-канале.

Также экс-президент «Локомотива» высоко оценил потенциал московских армейцев.

«ЦСКА во второй раз подряд за короткий срок побеждает в дерби и возвращается в борьбу за высокие места. Приятное впечатление оставил Эджуке. Перезагрузившийся Гончаренко прекрасно варьирует темп игры, готовит команду к тактике соперника, воодушевляет её и сплачивает. Очень сильная тренерская работа. По-прежнему верю в свою оценку трёхнедельной давности: ЦСКА по потенциалу — это теневой лидер чемпионата», — написал Геркус.

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идёт на втором месте.

Ранее суд отложил рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу до 16 сентября.