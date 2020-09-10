Суд отложил рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу до 16 сентября

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Арбитражный суд города Москвы отложил рассмотрение иска футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.
Суд отложил рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу до 16 сентября
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, суд отложил проведение судебного заседания до 16 сентября для изучения новых документов, приобщённых с делу.

В январе «Локомотив» по итогам проведённого аудита подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, работавшего в клубе с лета 2016 года по декабрь 2018-го.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил юношеской сборной России по футболу в контрольном матче.

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