Суд отложил рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу до 16 сентября

Арбитражный суд города Москвы отложил рассмотрение иска футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.

Как сообщает ТАСС, суд отложил проведение судебного заседания до 16 сентября для изучения новых документов, приобщённых с делу.

В январе «Локомотив» по итогам проведённого аудита подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, работавшего в клубе с лета 2016 года по декабрь 2018-го.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил юношеской сборной России по футболу в контрольном матче.