«Локомотив» уступил юношеской сборной России по футболу в контрольном матче
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 1:3.
В составе национальной команды отличились Эдгар Севикян, Руслан Литвинов, а также в свои ворота забил защитник железнодорожников Виталий Лысцов. «Локомотив» на это ответил только голом Франсуа Камано.
После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.
Ранее «Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука из «Локомотива».