«Локомотив» уступил юношеской сборной России по футболу в контрольном матче

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Московский «Локомотив» потерпел поражение от юношеской сборной России по футболу, которая состоит из игроков не старше 19 лет, в контрольном матче.
«Локомотив» уступил юношеской сборной России по футболу в контрольном матче
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 1:3.

В составе национальной команды отличились Эдгар Севикян, Руслан Литвинов, а также в свои ворота забил защитник железнодорожников Виталий Лысцов. «Локомотив» на это ответил только голом Франсуа Камано.

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Ранее «Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука из «Локомотива».

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