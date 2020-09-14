СМИ: «Ньюкасл» намерен подать в суд на АПЛ из-за срыва продажи клуба

Футбольный клуб «Ньюкасл» намерен судиться с руководством Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за срыва продажи команды группе инвесторов, некоторые из которых представляли Саудовскую Аравию.

Как сообщает The Guardian, нынешний владелец клуба Майк Эшли нанял двух адвокатов из Лондона и дал им указание представлять «Ньюкасл» в суде против лиги. Отмечается, что у коллектива с Ньюкасл-апон-Тайн есть претензии к исполнительному директору АПЛ Ричарду Мастерсу, который, по мнению Эшли, действовал ненадлежащим образом во время процесса переговоров, что в итоге и привело к срыву сделки.

В августе в прессе появилась информация, что инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла». Недавно в клубе заявили, что сделку не одобрили в АПЛ, но лига опровергла это.

Ранее сообщалось, что британские политики против покупки «Ньюкасла» шейхами.