СМИ: Британские политики против покупки «Ньюкасла» шейхами
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph. Политики осудили возможную сделку, напомнив, что принца Мухаммеда бен Сальмана, главу Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, обвинили в организации убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.
Также политики призвали прекратить использовать Великобританию как инструмент для «отмывания репутации через спорт», заявив, что данная сделка «передаёт неверный посыл».
Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.