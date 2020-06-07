СМИ: Британские политики против покупки «Ньюкасла» шейхами

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16 членов британского парламента выступили с обращением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону относительно возможной продажи футбольного клуба «Ньюкасл» шейхам из Саудовской Аравии.
СМИ: Британские политики против покупки «Ньюкасла» шейхами
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph. Политики осудили возможную сделку, напомнив, что принца Мухаммеда бен Сальмана, главу Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, обвинили в организации убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Также политики призвали прекратить использовать Великобританию как инструмент для «отмывания репутации через спорт», заявив, что данная сделка «передаёт неверный посыл».

Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.

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