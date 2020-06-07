СМИ: Британские политики против покупки «Ньюкасла» шейхами

16 членов британского парламента выступили с обращением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону относительно возможной продажи футбольного клуба «Ньюкасл» шейхам из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Telegraph. Политики осудили возможную сделку, напомнив, что принца Мухаммеда бен Сальмана, главу Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, обвинили в организации убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Также политики призвали прекратить использовать Великобританию как инструмент для «отмывания репутации через спорт», заявив, что данная сделка «передаёт неверный посыл».

Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.