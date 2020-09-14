Камельзон: если бы Медведев сбрил бороду, то выиграл бы итоговый турнир ATP

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о шансах Даниила Медведева на победу в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Камельзон: если бы Медведев сбрил бороду, то выиграл бы итоговый турнир ATP
  • Reuters

«Любой теннисист из числа тех, кто отбирается на итоговый турнир, способен выиграть этот турнир. Вспомните Давида Гоффена. А кто мог подумать, что он дойдёт до финала итогового турнира в 2017 году?» — цитирует эксперта РИА Новости.

Он подчеркнул, что Медведев является лидером российского тенниса и он будет болеть за него. По его мнению, пятая ракетка мира находится в хорошей форме, но ещё не в лучших кондициях.

«Если бы он сбрил бороду, ему играть было бы легче. Борода же мешает. Если бы он убрал бороду, он бы выиграл итоговый турнир», — добавил Камельзон.

Итоговый турнир пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP в Лондоне.

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