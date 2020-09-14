Экс-арбитр ФИФА Эллерей назначен советником генсекретаря РФС

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Бывший судья Английской премьер-лиги (АПЛ) и арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Дэвид Эллерей назначен советником генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.
Экс-арбитр ФИФА Эллерей назначен советником генсекретаря РФС
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В настоящий момент Эллерей занимает должность технического директора Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), председателя судейского комитета Федерации футбола Англии, а также председателя Совета профессионального судейства Бельгии. Кроме того он является членом комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства.

Эллерей является одним из создателей системы видеопомощи арбитрам (VAR), и он будет консультировать Алаева по поводу использования VAR в России. 

Англичанин будет тесно сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в стране и старшим инструктором Леонидом Калошиным, а также руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи. 

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение о развитии футбола в Татарстане.

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