Тутберидзе высказалась о выступлениях Щербаковой и Валиевой на контрольных прокатах

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Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих учениц Анны Щербаковой и Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.
Тутберидзе высказалась о выступлениях Щербаковой и Валиевой на контрольных прокатах
  • РИА Новости

«Девчонки все занимались во время карантина, но это же не то же самое. Всё это такая ерунда: где-то дома, в квартире, в комнате. Конечно, надо прыгать на льду. Надо кататься, должно быть чувство конька, особенно если это четверные. Пока ещё тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать», — приводит слова Тутберидзе Первый канал.

Щербакова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах. Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе.

Ранее Александр Жулин признался, что его впечатлил Михаил Коляда во время контрольных прокатов.

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