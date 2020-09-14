Жулин признался, что его впечатлил Коляда во время контрольных прокатов

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о произвольной программе Михаила Коляды, которую он исполнил на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.
Жулин признался, что его впечатлил Коляда во время контрольных прокатов
  • Reuters

«Меня впечатлил Коляда. У него были хорошая подготовка и форма. Понравились короткая и произвольная программы, его настрой. Также понравился Мозалёв: видно, что парень прибавляет», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Коляда является серебряным призёром ОИ-2018 в командных соревнованиях, также он завоевал бронзу ЧМ-2018 и дважды становился третьим на ЧЕ.

Ранее Жулин заявил, что ему было жалко смотреть на Медведеву в произвольной программе на контрольных прокатах.

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