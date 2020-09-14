В ЦСКА прокомментировали слухи о продаже Влашича в «Зенит»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Николы Влашича в петербургский «Зенит».

«Это слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на 100% выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы», — цитирует Бабаева Sport24.

По его словам, у ЦСКА часто бывали в разные времена предложения по поводу игроков от прямых конкурентов, но армейцы никогда не усиливали их.

«Смысла сейчас говорить на тему, не подкреплённую фактами, я не вижу», — добавил Бабаев.

Хорватский полузащитник перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили Влашича за €15,7 млн. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах чемпионата России, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее в «Зените» назвали чепухой слухи о покупке футболиста ЦСКА Влашича.