В «Зените» назвали чепухой слухи о покупке футболиста ЦСКА Влашича

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможной покупке полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича за €40 млн.

«Чепуха. Наверное, если бы он два гола забил «Спартаку», написали бы €50 млн», — цитирует Медведева РИА Новости.

Хорватский полузащитник перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили Влашича за €15,7 млн. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах чемпионата России, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может потребовать у «Зенита» €45 млн за Влашича.