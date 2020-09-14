Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Риме
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Чжан Шуай в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова уступила Елене Рыбакиной на старте турнира WTA в Риме.
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