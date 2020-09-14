Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Чжан Шуай в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова уступила Елене Рыбакиной на старте турнира WTA в Риме.