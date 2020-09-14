Футболист «Химнастика» заявил, что Месси оскорбил его во время стычки в матче
Полузащитник «Химнастика» Хавьер Рибельес прокомментировал стычку с нападающим и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси во время контрольного матча.
- Reuters
«Во время нашей стычки Месси сказал мне: «Перестань меня пинать, придурок», — цитирует Рибельеса Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» победила в первом матче под руководством Рональда Кумана. Сине-гранатовые обыграли «Химнастик» со счётом 3:1.
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