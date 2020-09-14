Футболист «Химнастика» заявил, что Месси оскорбил его во время стычки в матче

Полузащитник «Химнастика» Хавьер Рибельес прокомментировал стычку с нападающим и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси во время контрольного матча.

Reuters