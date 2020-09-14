В Катаре оценили важность проведения матчей азиатской ЛЧ в стране в преддверии ЧМ-2022

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Генеральный директор организационного комитета чемпионата мира 2022 года Нассер Аль-Хатер высказался о проведении в стране матчей Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
В Катаре оценили важность проведения матчей азиатской ЛЧ в стране в преддверии ЧМ-2022

    «Это престижный турнир, и для нас большая честь провести его в Катаре. Мы рады, что от имени всех людей, влюблённых в футбол, мы вызвались помочь АФК и сыграли свою роль в поэтапном возвращении международных матчей в Азии», — приводит слова Аль-Хатера Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

    По его словам, матчи пока будут проходить без зрителей, но он верит, что футбол сможет объединить людей.

    «Проведение Лиги чемпионов в Катаре станет ещё одним важным международным турниром, который позволит задолго до ЧМ-2022 протестировать наши возможности и максимально подготовиться к этому грандиозному событию. Мы ещё не миновали период летней жары, и для нас, в частности, будет важно продемонстрировать инновационные технологии охлаждения. Температура на стадионах составит 18—24 °С», — добавил Аль-Хатер.

    Чемпионат мира пройдёт в пяти городах Катара в ноябре и декабре 2022 года. Для его проведения будут задействованы восемь стадионов.

    Ранее сообщалось, что три стадиона ЧМ-2022 в Катаре примут матчи азиатской Лиги чемпионов.

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