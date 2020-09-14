Три стадиона ЧМ-2022 в Катаре примут матчи азиатской Лиги чемпионов

Три стадиона, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, примут игры Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Как сообщается в пресс-релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, Лига чемпионов АФК возобновляется 14 сентября.

Матчи Западной зоны пройдут с 14 сентября по 3 октября на четырёх стадионах Катара, три из которых примут чемпионат мира 2022 года: «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и международный стадион «Халифа». Четвёртой ареной турнира станет «Джассим бин Хамад».

На этих стадионах команды из Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Ирана разыграют путёвку в финал с победителем Восточной зоны, который состоится 19 декабря 2020.

Чемпионат мира пройдёт в пяти городах Катара в ноябре и декабре 2022 года. Для его проведения будут задействованы восемь стадионов.

Ранее сообщалось, что часть стадионов ЧМ-2022 будет преобразована в общественные учреждения.