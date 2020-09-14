Туктамышева попросила болельщиков оценить её новую произвольную программу
- Reuters
«Новая произвольная. Та самая, которую мы ставили вместе онлайн. Как вам версия на льду?» — написала Туктамышева в Instagram, прикрепив текст к фотографиям с контрольных прокатов.
Фигуристка упала при приземлении с тройного акселя и больше не пыталась повторить этот прыжок, хотя в программе стояло ещё несколько каскадов с акселями. Остальные элементы фигуристка выполнила без видимых ошибок.
Ранее сообщалось, чем завершились контрольные прокаты сборной России.