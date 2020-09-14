Туктамышева попросила болельщиков оценить её новую произвольную программу

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Чемпионка мира и Европы-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева попросила своих подписчиков ответить на вопрос, нравится ли им её новая произвольная программа.
Туктамышева попросила болельщиков оценить её новую произвольную программу
  • Reuters

«Новая произвольная. Та самая, которую мы ставили вместе онлайн. Как вам версия на льду?» — написала Туктамышева в Instagram, прикрепив текст к фотографиям с контрольных прокатов. 

Фигуристка упала при приземлении с тройного акселя и больше не пыталась повторить этот прыжок, хотя в программе стояло ещё несколько каскадов с акселями. Остальные элементы фигуристка выполнила без видимых ошибок.

Ранее сообщалось, чем завершились контрольные прокаты сборной России.

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