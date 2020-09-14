Туктамышева попросила болельщиков оценить её новую произвольную программу

Чемпионка мира и Европы-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева попросила своих подписчиков ответить на вопрос, нравится ли им её новая произвольная программа.

«Новая произвольная. Та самая, которую мы ставили вместе онлайн. Как вам версия на льду?» — написала Туктамышева в Instagram, прикрепив текст к фотографиям с контрольных прокатов.

Фигуристка упала при приземлении с тройного акселя и больше не пыталась повторить этот прыжок, хотя в программе стояло ещё несколько каскадов с акселями. Остальные элементы фигуристка выполнила без видимых ошибок.

Ранее сообщалось, чем завершились контрольные прокаты сборной России.