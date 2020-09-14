Рой Джонс рассказал об отношении к нему в России

Экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший заявил. что в России чувствует себя, как легендарный певец Майкл Джексон или баскетболист Майкл Джордан.

«В России я как Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, дети подбегают, пытаясь заглянуть в окно моего автомобиля. Это потрясающе. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий мужчина, буду гражданином США и России. Говорят, наши страны — главные враги, но это не так. Почему россияне так сильно любят и уважают меня? 95 процентов жителей России знают, кто я, а я американец. Разве они ненавидят нас? Нет. Но если слушать пропаганду, то будете клясться, что все они хотят нас убить», — приводит слова Джонса Daily Mail.

Легендарный боксёр получил российское гражданство в 2015 году.

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