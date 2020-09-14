Тим прокомментировал победу на US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями после завоевания первого в карьере титула на турнире «Большого шлема» —.Открытом чемпионате США.

«Я достиг цели своей жизни, воплотил в жизнь свою многолетнюю мечту. Конечно, об этом я мечтал с детства. Но тогда это казалось чем-то далёким. Затем я постепенно приближался к вершине. В определённый момент я осознал, что однажды, возможно, выиграю один из четырёх крупнейших титулов в теннисе. Я посвятил всю жизнь победе на мэйджоре. Теперь мне это удалось, это огромное достижение для меня. Конечно, я не один этого достиг», — цитирует Тима официальный сайт турнира.

Австриец в финальном матче обыграл немца Александра Зверева 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Ранее сообщалось, что Тим победил Зверева и стал чемпионом US Open.