Газоль назвал свою дочь в честь Джианны Брайант

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль и его жена Катерина назвали свою новорождённую дочь в честь Джанны Брайант, дочери его одноклубника и легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

Об этом Газоль сообщил в своём Instagram. Дочь испанского центрового получила двойное имя — Элизабет Джианна Газоль

Газоль и Брайант, будучи близкими друзьями, в составе «Лейкерс» выиграли два чемпионских титула.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год.