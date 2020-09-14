Газоль назвал свою дочь в честь Джианны Брайант
- Reuters
Об этом Газоль сообщил в своём Instagram. Дочь испанского центрового получила двойное имя — Элизабет Джианна Газоль
Газоль и Брайант, будучи близкими друзьями, в составе «Лейкерс» выиграли два чемпионских титула.
41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год.