Видеообзор матча седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

Московский ЦСКА со счётом 3:1 одержал победу над столичным «Спартаком» в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» забил первым. На 11-й минуте Эсекьель Понсе отличился с передачи Зелимхана Бакаева.

ЦСКА сравнял счёт на 30-й минуте благодаря голу Хёрдура Магнуссона, которому ассистировал Иван Обляков.

Уже в компенсированное к тайму время армейцы вышли вперёд. Гол в активе Николы Влашича, поразившего ворота гостей после передачи Марио Фернандеса.

Окончательный счёт встречи установил Чидера Эджуке, забивший уже в компенсированное ко второму тайму время с передачи Облякова.

Ранее сообщалось, что Акинфеев был признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Спартак».