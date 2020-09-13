Видеообзор матча седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»
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«Спартак» забил первым. На 11-й минуте Эсекьель Понсе отличился с передачи Зелимхана Бакаева.
ЦСКА сравнял счёт на 30-й минуте благодаря голу Хёрдура Магнуссона, которому ассистировал Иван Обляков.
Уже в компенсированное к тайму время армейцы вышли вперёд. Гол в активе Николы Влашича, поразившего ворота гостей после передачи Марио Фернандеса.
Окончательный счёт встречи установил Чидера Эджуке, забивший уже в компенсированное ко второму тайму время с передачи Облякова.
Ранее сообщалось, что Акинфеев был признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Спартак».