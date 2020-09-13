Гаджиев: я пока не скучаю по Александру Емельяненко

Глава организации Fight Nighs Global Камил Гаджиев прокомментировал реакцию Александра Емельяненко на поражение от Магомеда Исмаилова, повлёкшую за собой исчезновение 38-летнего бойца из социальных сетей.

«Я пока не скучаю по Емельяненко, до пропажи его было слишком много. Он скоро вернётся, через месяц или два. Это не первый раз. Александр — не трагичный персонаж. Он живёт жизнью многих мужиков в России, которые приходят с работы и пьют. Просто у него работа более спортивная. А так то же самое — пьёт и пьёт человек. Есть возможность, свободная минутка, деньги, настроение — он пьёт. Думаю, что Емельяненко всегда пил. У него такая натура. Он видит, что мужики пьют — и тоже пьёт. Никто его не остановит», — сказал Гаджиева в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

Бой Александра Емельяненко с Магомедом Имаиловым состоялся 24 июля 2020 года в Сочи. После поражения 38-летний боец был замечен в аэропорту в нетрезвом состоянии.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что Харитонов не протянет больше одного раунда в бою с Уильямсом.