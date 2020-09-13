СМИ: «Зенит» интересуется экс-футболистом «Локомотива» Мариу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику миланского «Интера» Жоау Мариу, который прошлый сезон провёл на правах аренды в московском «Локомотиве».

Как сообщает Corriere dello Sport, «Зенит» заинтересовался Мариу после того, как у сине-бело-голубых не получились переговоры с другим хавбеком «Интера» — Кристианом Эриксеном.

Мариу выступал за «Локомотив» на правах аренды с лета 2019 года по июль 2020-го. В его активе один гол и шесть результативных передач в 22 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Ранее гендиректор клуба с берегов Невы Александр Медведев заявил, что «Зенит» продолжает переговоры с Далером Кузяевым.