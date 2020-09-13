Фанаты Медведевой подготовили большой баннер к выступлению фигуристки на контрольных прокатах сборной России

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Болельщики двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой подготовили огромный баннер в поддержку спортсменки.
Фанаты Медведевой подготовили большой баннер к выступлению фигуристки на контрольных прокатах сборной России
  • Reuters

«В прошлом году у нас был большой баннер, который очень понравился самой Жене, она ярко на него отреагировала. На этот раз места у нас больше, потому и баннер на арене можно сделать больших размеров. Примерный размер — 13 × 3 м. В прошлом году был 10 × 2,5 м. Мы долго думали насчёт дизайна и выбрали фразу «Женю не остановить», — цитирует Sport24 болельщиков фигуристки.

Фанаты планируют поднять полотно сразу после выступления Евгении Медведевой.

Ранее фигуристка Медведева рассказала о своём новом хобби.

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