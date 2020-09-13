Фигуристка Медведева рассказала о своём новом хобби

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как проводит свободное время, а также заявила, что учится играть на новом музыкальном инструменте.
Фигуристка Медведева рассказала о своём новом хобби
  • globallookpress.com

«Когда я отдыхаю? Ночью, ха-ха. На самом деле у меня такое расписание, что есть свободное время между тренировками», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

По её словам, она старается как можно больше работать над собой и меньше времени уделять гаджетам.

«Раньше я была зависима от телефона, но сейчас стараюсь от этого отойти. Я занимаю себя рисованием. Недавно ещё купила себе укулеле и начала на нём играть. Успехов пока никаких нет, но я занимаюсь», — добавила Медведева.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также серебряной призёркой Олимпиады 2018 года. 

Ранее Медведева оценила своё выступление на контрольных прокатах сборной России.

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