Хоккеист «Айлендерс» Пажо высказался о Кучерове, который ударил его клюшкой

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Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал действия российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который ударил его клюшкой в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Айлендерс» Пажо высказался о Кучерове, который ударил его клюшкой
  • Reuters

«Вряд ли дело в каких-то личных счётах. Это финал конференции. Понятно, обе команды не будут жалеть ни себя, ни соперника. Но могу определённо заявить по поводу нашей команды: у нас каждый готов вступиться за товарища. Все могли видеть, что такое братство «Айлендерс», — приводит слова Пажо пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кучеров спровоцировал потасовку на матче НХЛ, ударив соперника клюшкой. В конце игры россиянин ударил клюшкой Пажо, который убегал к пустым воротам «Тампы», что не помешало Пажо забросить шайбу, но после этого на льду всё равно началась драка.

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