Плющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой форме

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что его подопечная Алёна Косторная изначально не планировала показывать произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

«Алёна не снялась с прокатов, мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной. В силу того что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время. Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы всё помним, Алёна всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что подготовка Косторной к соревнованиям проходит нормально и идёт по плану, но произвольная программа находится в сыром виде.

Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при прошлого сезона. 17-летняя спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко нынешним летом из группы Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко объяснил снятие Косторной с контрольных прокатов сборной России.