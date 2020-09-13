Тренер «Далласа» назвал российского голкипера команды Худобина настоящим бойцом

Короткая ссылка
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру российского голкипера команды Антона Худобина в четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Далласа» назвал российского голкипера команды Худобина настоящим бойцом
  • Reuters

«Антон — настоящий боец. Просто боец. Конкурентоспособный парень. Он всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сейвы в его исполнении выглядят простыми», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ. 

Антон Худобин отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи с «Вегасом». «Даллас» выиграл со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Худобин вышел на второе место по победам среди вратарей в текущем плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить