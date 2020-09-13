Тренер «Далласа» назвал российского голкипера команды Худобина настоящим бойцом
- Reuters
«Антон — настоящий боец. Просто боец. Конкурентоспособный парень. Он всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сейвы в его исполнении выглядят простыми», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
Антон Худобин отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи с «Вегасом». «Даллас» выиграл со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Худобин вышел на второе место по победам среди вратарей в текущем плей-офф НХЛ.