Худобин вышел на второе место по победам среди вратарей в текущем плей-офф НХЛ

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Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на второе место по количеству побед среди голкиперов в нынешнем розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Худобин вышел на второе место по победам среди вратарей в текущем плей-офф НХЛ
  • Reuters

Худобин помог своей команде победить «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли со счётом 2:1.

Для Худобина эта победа стала 11-й в нынешнем плей-офф. Он вышел по этому показателю на второе место, обойдя голкипера «Нью-Йорк Айлендерс», соотечественника Семёна Варламова (десять побед).

Лидером же является другой российский вратарь — Андрей Василевский из «Тампа Бэй Лайтнинг», на счету которого 12 выигранных матчей.

Ранее американский журналист Джо Хаггерти отметил игру вратаря «Далласа» Худобина в плей-офф НХЛ.

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