Американский журналист Хаггерти отметил игру вратаря «Далласа» Худобина в плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
«Будет очень любопытно, когда Худобин раньше Раска (основного вратаря «Бостон Брюинз». — RT) приведёт свою команду к Кубку Стэнли в качестве первого номера», — написал Хаггерти в своём Twitter.
Антон Худобин отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи с «Вегасом». «Даллас» выиграл со счётом 2:1.
Худобин перешёл в «Даллас» в 2018 году из «Бостона».
Ранее в «Далласе» назвали Худобина волшебником.