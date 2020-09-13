Американский журналист Хаггерти отметил игру вратаря «Далласа» Худобина в плей-офф НХЛ

Американский журналист Джо Хаггерти прокомментировал игру российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина в плей-офф Национальной хоккейной лиги после четвёртого матча финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Будет очень любопытно, когда Худобин раньше Раска (основного вратаря «Бостон Брюинз». — RT) приведёт свою команду к Кубку Стэнли в качестве первого номера», — написал Хаггерти в своём Twitter.

Антон Худобин отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи с «Вегасом». «Даллас» выиграл со счётом 2:1.

Худобин перешёл в «Даллас» в 2018 году из «Бостона».

Ранее в «Далласе» назвали Худобина волшебником.