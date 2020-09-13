«Даллас» — о сейве Худобина: просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть
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- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
В начале второго периода 34-летний россиянин остановил шайбу на ленточке своих ворот после броска игрока «Голден Найтс» Вильяма Карлссона.
«Добби — просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть», — написано в Twitter-аккаунте «Далласа».
За весь матч Антон Худобин отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи. «Даллас» обыграл «Вегас» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Александр Радулов набрал 13 очков в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.
Dobby's so magical, he made the puck disappear 😳 pic.twitter.com/qsQqhEp9RI— Dallas Stars (@DallasStars) September 13, 2020