«Даллас» — о сейве Худобина: просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть

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Пресс-служба «Даллас Старз» отреагировала на эффектное спасение российского голкипера команды Антона Худобина в четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
«Даллас» — о сейве Худобина: просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

В начале второго периода 34-летний россиянин остановил шайбу на ленточке своих ворот после броска игрока «Голден Найтс» Вильяма Карлссона.

«Добби — просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть», — написано в Twitter-аккаунте «Далласа».

За весь матч Антон Худобин отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи. «Даллас» обыграл «Вегас» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов набрал 13 очков в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

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