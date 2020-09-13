Американский боец Арчулета стал чемпионом Bellator в легчайшем весе

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Американский боец смешанного стиля Хуан Арчулета победил соотечественника Патрика Микса в поединке за вакантный титул чемпиона Bellator в легчайшем весе.
Американский боец Арчулета стал чемпионом Bellator в легчайшем весе
  • Reuters
  • © Ed Mulholland-USA TODAY Sports

Бой, прошедший в Анкасвилле на турнире Bellator 246, продлился все пять раундов и завершился победой Арчулеты единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.

Ранее сообщалось, что Уотерсон одолела Хилл в главном бою турнира UFC Fight Night 177.

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