Американский боец Арчулета стал чемпионом Bellator в легчайшем весе
Американский боец смешанного стиля Хуан Арчулета победил соотечественника Патрика Микса в поединке за вакантный титул чемпиона Bellator в легчайшем весе.
- Reuters
- © Ed Mulholland-USA TODAY Sports
Бой, прошедший в Анкасвилле на турнире Bellator 246, продлился все пять раундов и завершился победой Арчулеты единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.
Ранее сообщалось, что Уотерсон одолела Хилл в главном бою турнира UFC Fight Night 177.
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