Плющенко заявил, что Косторная и Трусова тренируются по отдельности

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что в его академии фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова тренируются по отдельности.

«Они тренируются по отдельности: Алёна занимает один лёд, Саша занимает другой лёд. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно. Для меня главное, чтобы было комфортно моим спортсменам. Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность создать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», — приводит слова Плющенко Первый канал.

Косторная и Трусова перешли в академию Плющенко нынешним летом из группы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе.