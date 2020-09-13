Плющенко заявил, что Косторная и Трусова тренируются по отдельности

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что в его академии фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова тренируются по отдельности.
Плющенко заявил, что Косторная и Трусова тренируются по отдельности
  • РИА Новости

«Они тренируются по отдельности: Алёна занимает один лёд, Саша занимает другой лёд. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно. Для меня главное, чтобы было комфортно моим спортсменам. Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность создать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», — приводит слова Плющенко Первый канал.

Косторная и Трусова перешли в академию Плющенко нынешним летом из группы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе.

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