Владелец «Сочи» высказался о лидерстве команды в таблице РПЛ
- РИА Новости
«Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
После семи туров в активе «Сочи» 15 очков. Команда опередила «Спартак» и «Зенит», набравших 14 и 13 очков соответственно, но ещё не сыгравших свои встречи седьмого тура.
Ранее сообщалось, что гол Нобоа принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.