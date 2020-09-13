Владелец «Сочи» высказался о лидерстве команды в таблице РПЛ

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура.
Владелец «Сочи» высказался о лидерстве команды в таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

После семи туров в активе «Сочи» 15 очков. Команда опередила «Спартак» и «Зенит», набравших 14 и 13 очков соответственно, но ещё не сыгравших свои встречи седьмого тура.

Ранее сообщалось, что гол Нобоа принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.

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