Владелец «Сочи» высказался о лидерстве команды в таблице РПЛ

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура.

«Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

После семи туров в активе «Сочи» 15 очков. Команда опередила «Спартак» и «Зенит», набравших 14 и 13 очков соответственно, но ещё не сыгравших свои встречи седьмого тура.

Ранее сообщалось, что гол Нобоа принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.