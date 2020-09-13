АЕК Карреры не сумел завоевать Кубок Греции по футболу
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Встреча, прошедшая на стадионе «Пантессалико» в Волосе, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Олимпиакоса», ставшего 28-кратным обладателем Кубка Греции.
Победу команде и Пирея принёс гол Лазара Ранджеловича, забившего на 10-й минуте.
В составе «Олимпиакоса» на 56-й минуте пенальти не реализовал Юсеф Эль-Араби.
АЕК, которым руководит бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, в 26-й раз в своей истории дошёл до финала Кубка Греции, при этом в 11-й раз проиграл в решающем матче.
Ранее сообщалось, что Каррера высказал мнение о переходе Миранчука в «Аталанту»