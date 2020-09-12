Нурмагомедов рассказал, как он относится к Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях со своим будущим соперником, американцем Джастином Гэтжи.

«У нас с Гэтжи одна менеджерская компания. Нас ведёт один человек. Но с Джастином мы никогда не тренировались вместе, и я не мог его изучить по совместной работе. Я изучал Гэтжи, смотря его бои. Проблем выступить друг против друга не будет, мы не друзья, не близкие люди. Был один момент: в 2016 году он помогал гонять вес мне и Исламу Махачеву. Гэтжи был нашим помощником, вытаскивал меня из ванны, укладывал в бассейн. Тогда он очень сильно помог, и, когда мы видимся, у нас дружеские отношения, уважение. Но он является временным чемпионом, а я — настоящим, так что эти отношения как-то уберутся, и лупить друг друга будем не по-детски», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» UFС в Абу-Даби 24 октября.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своей стратегии на бой с Гэтжи.