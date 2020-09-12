Нурмагомедов рассказал, как он относится к Гэтжи

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях со своим будущим соперником, американцем Джастином Гэтжи.
Нурмагомедов рассказал, как он относится к Гэтжи
  • Reuters

«У нас с Гэтжи одна менеджерская компания. Нас ведёт один человек. Но с Джастином мы никогда не тренировались вместе, и я не мог его изучить по совместной работе. Я изучал Гэтжи, смотря его бои. Проблем выступить друг против друга не будет, мы не друзья, не близкие люди. Был один момент: в 2016 году он помогал гонять вес мне и Исламу Махачеву. Гэтжи был нашим помощником, вытаскивал меня из ванны, укладывал в бассейн. Тогда он очень сильно помог, и, когда мы видимся, у нас дружеские отношения, уважение. Но он является временным чемпионом, а я — настоящим, так что эти отношения как-то уберутся, и лупить друг друга будем не по-детски», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» UFС в Абу-Даби 24 октября.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своей стратегии на бой с Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить