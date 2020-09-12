Хачанов потренировался с Надалем перед турниром ATP в Риме
- @karenkhachanov
«Возвращение на грунт», — подписал Хачанов совместное фото с Надалем, опубликованное в Instagram.
Надаль не выступал на US Open, тогда как Хачанов дошёл до третьего круга.
Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября. Соперником Хачанова в первом круге станет норвежец Каспер Рууд. Надаль стартует на турнире со второго круга, где сыграет с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Риме.