Хачанов потренировался с Надалем перед турниром ATP в Риме

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Российский теннисист Карен Хачанов провёл совместную тренировку с испанцем Рафаэлем Надалем перед стартом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
Хачанов потренировался с Надалем перед турниром ATP в Риме
  • @karenkhachanov
  • Instagram

«Возвращение на грунт», — подписал Хачанов совместное фото с Надалем, опубликованное в Instagram.

Надаль не выступал на US Open, тогда как Хачанов дошёл до третьего круга.

Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября. Соперником Хачанова в первом круге станет норвежец Каспер Рууд. Надаль стартует на турнире со второго круга, где сыграет с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Риме.

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