СМИ: «Валенсия» сказала агенту Черышева искать россиянину новый клуб

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» намерен расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым.
СМИ: «Валенсия» сказала агенту Черышева искать россиянину новый клуб
  • Reuters

Как сообщает Cadena SER, руководство «Валенсии» обратилось к агенту 29-летнего россиянина с указанием подыскать Черышеву новый клуб до 5 октября.

Отмечается, что наставник команды Хави Грасия будет делать ставку на 21-летнего воспитанника клуба Алехандро Бланко.

Действующий контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне россиянин сыграл в 31 матче и записал в свой актив три гола.

Ранее сообщалось, что «Урал» намерен выкупить у ЦСКА голкипера Помазуна.

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