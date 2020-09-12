СМИ: «Валенсия» сказала агенту Черышева искать россиянину новый клуб

Испанский футбольный клуб «Валенсия» намерен расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым.

Как сообщает Cadena SER, руководство «Валенсии» обратилось к агенту 29-летнего россиянина с указанием подыскать Черышеву новый клуб до 5 октября.

Отмечается, что наставник команды Хави Грасия будет делать ставку на 21-летнего воспитанника клуба Алехандро Бланко.

Действующий контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне россиянин сыграл в 31 матче и записал в свой актив три гола.

Ранее сообщалось, что «Урал» намерен выкупить у ЦСКА голкипера Помазуна.