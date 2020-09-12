Роспотребнадзор вынесет решение по матчу «Ротора» с «Краснодаром» в РПЛ
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- РИА Новости
«Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и лигу, а также провёл необходимые профилактические мероприятия. В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Матч «Ротор» — «Краснодар» запланирован на 13 сентября.
Ранее тренер «Ротора» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.