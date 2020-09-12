Андерсен победил на 14-м этапе «Тур де Франс»

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Датчанин Сёрен Краг Андерсен, выступающий за Team Sunweb, одержал победу на 14-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Андерсен победил на 14-м этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Датский велогонщик преодолел дистанцию 194 км за 4 часа 28 минут 10 секунд.

Вторым финишировал словенец Лука Мезгец из Mitchelton — Scott. Тройку призёров замкнул итальянец Симоне Консонни, выступающий за команду Cofidis.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos завершил этап на 76-м месте, проиграв лидеру 6 минут 42 секунды.

По итогам 14 этапов лидером в генеральной классификации является словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Он на 44 секунды опережает идущего вторым соотечественника Тадея Погачара, представляющего UAE Team Emirates. Тройку лидеров с отставанием в 59 секунд замыкает колумбиец Эган Берналь из Ineos.

Ранее сообщалось, что Даниэль Мартинес победил на 13-м этапе «Тур де Франс».

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