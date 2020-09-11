Мартинес победил на 13-м этапе «Тур де Франс»

Колумбийский гонщик Даниэль Мартинес, выступающий за EF Pro Cycling, одержал победу на 13-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Мартинес преодолел дистанцию 191,5 км за 5 часов 1 минуту 47 секунд.

Второе и третье места заняли немецкие гонщики Bora-Hansgrohe Леннард Кемна и Максимилиан Шахман соответственно.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos завершил этап на 35-м месте, проиграв лидеру 10 минут 26 секунд.

🦅 An aerial view of 🇨🇴 @danifmartinez96's winning sprint at the Puy Mary!



🦅 Vue aérienne du sprint victorieux de 🇨🇴 @danifmartinez96 au Puy Mary !#TDF2020pic.twitter.com/1YnqVGROVP — Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

По итогам 13 этапов лидером в генеральной классификации является словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Он на 44 секунды опережает идущего вторым соотечественника Тадея Погачара, представляющего UAE Team Emirates. Тройку лидеров с отставанием в 59 секунд замыкает колумбиец Эган Берналь из Ineos.

Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин прокомментировал свой сход с «Тур де Франс».