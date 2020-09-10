Сошедший с «Тур де Франс» Закарин прокомментировал досрочное для себя завершение многодневки

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Российский велогонщик Ильнур Закарин, представляющий команду ССС, прокомментировал вынужденный сход с шоссейной многодневки «Тур де Франс».
Сошедший с «Тур де Франс» Закарин прокомментировал досрочное для себя завершение многодневки
  • Reuters

«Вчера сломал ребро во время падения. Расстроен, поскольку очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать. Но продолжить гонку нет возможности. Будем пересматривать календарь с командой. Надеюсь, что восстановление пройдёт быстро. Спасибо вам большое за поддержку!» — написал Закарин на своей странице в Instagram.

Закарин сломал ребро при падении на 11-м этапе велогонки. Несмотря на травму, спортсмен решил выйти на старт 12-го этапа, однако вынужден был сойти с гонки.

Ранее сообщалось, что Марк Хирши стал победителем 12-го этапа «Тур де Франс».

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