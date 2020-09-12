Непобеждённый боец Амосов рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок в Bellator

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Непобеждённый украинский боец Ярослав Амосов ответил, с кем хотел бы сразиться в следующем поединке под эгидой американского промоушена Bellator.
Непобеждённый боец Амосов рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок в Bellator
  • © Страница Ярослава Амосова
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«Главное, чтобы победа над будущим оппонентом помогла мне подняться в рейтинге. Лоренц Ларкин отлично подходит для этого. Он высоко котируется в Bellator. Было бы здорово встретиться с ним. Конечно, было бы ещё интереснее, если бы на кону стоял пояс в полусреднем весе. За него готов подраться с любым. Но пока ситуация так и не прояснилась. Действующий чемпион Дуглас Лима должен встретиться с Гегардом Мусаси в конце октября», — заявил Амосов в интервью RT.

При этом он также отметил, что ему было бы интересно сразиться с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе Джоном Фитчем и Майклом Веномом Пейджем.

«Остаётся всё тот же Джон Фитч. Но мне бы не хотелось, чтобы кто-то говорил: «Выбрал себе старика в оппоненты». Лично я не списываю его со счетов. Он до сих пор отличный боец. Посмотрите на его схватку с Рори Макдональдом. Не скажешь, что спортсмену уже 42 года... Майкл Пейдж довольно высоко стоит в рейтинге. И он довольно медийный парень», — добавил Амосов.

Ранее сообщалось, что Амосов победил Марка Леммингера на турнире Bellator 244.

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