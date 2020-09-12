Комбаров: у нас специфический чемпионат, это проявляется даже в воспитании молодёжи
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«У нас специфический чемпионат. Это проявляется даже в воспитании молодёжи. Когда наше футбольное поколение росло, от нас сразу требовали высоких результатов. Нам с Кириллом очень повезло с наставниками. Наш тренер, Валентин Гаврилович Ивакин, влюбил нас в футбол. Анатолий Федосеевич Королёв обращал как раз внимание на то, о чём я уже говорил: на координацию, понимание игры. К счастью, новые тренеры, только закончившие играть, меняют свои методики и перестают требовать от детей и подростков бешеной результативности», — сказал Комбаров в интервью RT.
Ранее Комбаров ответил на вопрос о влиянии записок, которые тренеры передают футболистам, на ситуацию во время матча.
Полную версию интервью с Дмитрием Комбаровым читайте завтра, 13 сентября, на сайте RT.