Комбаров: у нас специфический чемпионат, это проявляется даже в воспитании молодёжи

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», поделился мнением о воспитании молодых игроков в чемпионате России по футболу.
Комбаров: у нас специфический чемпионат, это проявляется даже в воспитании молодёжи
  • © Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

«У нас специфический чемпионат. Это проявляется даже в воспитании молодёжи. Когда наше футбольное поколение росло, от нас сразу требовали высоких результатов. Нам с Кириллом очень повезло с наставниками. Наш тренер, Валентин Гаврилович Ивакин, влюбил нас в футбол. Анатолий Федосеевич Королёв обращал как раз внимание на то, о чём я уже говорил: на координацию, понимание игры. К счастью, новые тренеры, только закончившие играть, меняют свои методики и перестают требовать от детей и подростков бешеной результативности», — сказал Комбаров в интервью RT.

Ранее Комбаров ответил на вопрос о влиянии записок, которые тренеры передают футболистам, на ситуацию во время матча.

Полную версию интервью с Дмитрием Комбаровым читайте завтра, 13 сентября, на сайте RT.

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