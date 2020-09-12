Комбаров о записках, которые передают футболистам тренеры: это больше элемент шоу
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«Это больше элемент шоу. К игроку можно просто подбежать и передать слова тренера, а не вручать ему «секретное послание», — сказал Комбаров в интервью RT.
По его словам, в команде всегда есть уже несколько отработанных схем и связок, а также определённый подбор игроков под данные наработки.
«Если на замену выходят атакующие игроки, значит, мы меняем стиль игры и начинаем прессинговать. Тренер может ничего не говорить, мы сами всё понимаем», — добавил Комбаров.
Полную версию интервью с Дмитрием Комбаровым читайте завтра, 13 сентября.
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