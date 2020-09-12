Комбаров о записках, которые передают футболистам тренеры: это больше элемент шоу

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», ответил на вопрос о влиянии записок, которые тренеры передают футболистам, на ситуацию во время матча.

«Это больше элемент шоу. К игроку можно просто подбежать и передать слова тренера, а не вручать ему «секретное послание», — сказал Комбаров в интервью RT.

По его словам, в команде всегда есть уже несколько отработанных схем и связок, а также определённый подбор игроков под данные наработки.

«Если на замену выходят атакующие игроки, значит, мы меняем стиль игры и начинаем прессинговать. Тренер может ничего не говорить, мы сами всё понимаем», — добавил Комбаров.

Полную версию интервью с Дмитрием Комбаровым читайте завтра, 13 сентября.

Ранее Комбаров рассказал о пользе драки с Нико Парехой в «Спартаке».