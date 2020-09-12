Неймар о подписании контракта с Puma: иду по стопам Пеле и Марадоны
- Reuters
«Я вырос, смотря видео с такими великими футбольными легендами, как Пеле, Кройф, Эйсебио и Марадона. Это были короли поля, короли моего спорта. Я хочу вернуть наследие, которое создали эти спортсмены. Каждый из них играл в Puma, и каждый создал свою магию в The King», — написал Неймар в своём Instagram.
28-летний бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году из «Барселоны». Всего на его счету 85 матчей в составе французского клуба, в которых он забил 70 мячей и сделал 41 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Неймар выздоровел от коронавируса и приступил к тренировкам.