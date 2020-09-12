Зверев рассказал о своей победе над Карреньо-Бустой в полуфинале US Open

Теннисист Александр Зверев из Германии прокомментировал свою победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале US Open.

Спортсмен уступил в двух первых партиях, но выиграл следующие три.

«После второго сета посмотрел на табло и подумал: «Что же это такое — я играю в полуфинале турнира Большого шлема, вроде бы являюсь фаворитом и при этом проигрываю 0:2. Причём показываю ужасный теннис, вообще без шансов. Понимал, что должен очень сильно прибавить, действовать стабильнее. Было очевидно, что так дальше продолжаться не может. Впрочем, в итоге я вышел в финал, и это самое главное», — приводит слова Зверева ATP.

Ранее сообщалось, что Зверев стал первым представителем Германии за 26 лет в финале US Open.